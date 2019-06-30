0553 313 94 23

Dikey Geçiş Sınavı yapıldı

Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS ÖSYM tarafından 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi

30 Haziran 2019 Pazar 12:51
Dikey Geçiş Sınavı yapıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS), 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı.

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu DGS saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer aldı.

2019-DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:51
  1. DGS
  2. ÖSYM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Libya'ya çok sert cevap! "Saldırıların bedeli çok ağır olacak"
    1. Türkiye'den Libya'ya çok sert cevap!..
    2. Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD..
    3. Tuzla’da boş arazideki teknelerde..
    4. Mezuniyetten dönerken kazada ölen..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    6. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
    7. Altınordu, Yiğit Emre Çeltik'le..
    8. Yılmaz: "TORTEK ile istihdamı..
    9. Engelli kızın hayali gerçek oldu
    10. Hasdal’da askeri bölge yakınında..
    11. Zehir tacirlerine baskın! 101 kg ele..
    12. Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin..
    13. 5 ilde kaçakçılara dev darbe! 430 kilo..
    14. Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
    15. Açıköğretim Fakültesi ‘Yaz okulu’..
    16. Haliliye’de kanal uyarısı
    17. Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    19. Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın..
    20. Şemsiyeli havuzlar onarıldı
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!