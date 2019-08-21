Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-DGS tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi- Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos'a kadar "ais.osym.gov.tr" sayfasından yapabilecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim."

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