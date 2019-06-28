Dikey Geçiş Sınavı adaylarına "saat" uyarısı ÖSYM tarafından 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.







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