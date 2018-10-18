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Dikenli telle ağaca bağladıkları kadının karnını bıçakla keserek bebeğini çaldılar

Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir ağaca dikenli tellerle bağlanmış halde bulunan kadının karnı bıçakla kesilerek 8 aylık bebeği çalındı.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:25
Dikenli telle ağaca bağladıkları kadının karnını bıçakla keserek bebeğini çaldılar

Tüyler ürperten olay, Brezilya'nın güneydoğusundaki Joao Pinheiro'yu sarstı. Polis ekipleri, genç kadının cesedini yol kenarında bir ağaca bağlanmış halde buldu.

Bebeği çalan kocası çıktı

Anne adayını kaçırıp öldüren ve karnındaki bebeğini çalan ise, Angelina Rodrigues ve kocası Roberto Gomes da Silva. Mara Cristiana'yı öldüren Angelina Rodrigues, kucağında bebekle Sao Lucas'taki bir hastaneye koştu, yeni doğum yaptığını söyledi ve doktorlar alarma geçirildi.

Polise yaptıklarını itiraf etti

Ancak bir gün sonra cesedin bulunmasıyla soruşturma başlatan polis, kısa sürede olayı çözdü. Katil kadın, polise tüm yaptıklarını itiraf etti. Polis, cinayet sırasında Angelina Rodrigues'in yanında kocasıyla birlikte üçüncü bir kişinin daha olduğunu tahmin ediyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:25
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