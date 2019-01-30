"Dijitalleşme sayısız fayda ve fırsat getirecek"

İSTANBUL (AA) – Dijital Türkiye Platformu (DTP) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Ekonomik büyümenin güvenli, sağlıklı ve katma değeri daha yüksek işler ile sağlanabileceğine ve daha güçlü bir Türkiye için, dijitalleşmenin, ülke vatandaşlarına ve endüstrilerine sayısız fayda ve fırsat getireceğine inanıyoruz." dedi.

Dijital Türkiye Platformu (DTP), Avrupa’nın dijital dönüşüm yaklaşımını ve PwC Türkiye ile birlikte hazırlanan "Dijitalleşme Yolunda Türkiye" raporu, iş dünyası, üniversiteler, STK’lar ve kamu kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla paylaştı. İstanbul’da düzenlenen toplantıya Dijital Türkiye Platformu’nun üyesi olduğu Digital Europe’un Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl da katıldı.

DTP ve TBV Başkanı Eczacıbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamento ve Komisyonlarına dijital stratejiler ve politikalar konusunda lobi faaliyetlerini etkin olarak sürdüren Digital Europe’u Türkiye’de ağırlamaktan ve çalışmalarını dinlemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dijitalleşmenin getirdiği fırsatlara dikkati çeken Eczacıbaşı, "Ekonomik büyümenin güvenli, sağlıklı ve katma değeri daha yüksek işler ile sağlanabileceğine ve daha güçlü bir Türkiye için, dijitalleşmenin, ülke vatandaşlarına ve endüstrilerine sayısız fayda ve fırsat getireceğine inanıyoruz. Dijital Türkiye Platformu’nun ‘Dijitalleşme Yolunda Türkiye’ çalışması ile Türkiye’nin refah seviyesinin yükselişinde, dijital dönüşüm fırsatını, adanmış ve seri bir planlama ile değerlendirmesinin önemine dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

- "Yenilikçilik ve ticaretin güçlü gelişeceğine inanıyoruz"

Digital Europe Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl ise toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye’nin, dünya lideri şirketler ve yenilikçi şirketler tarafından önemli bir Avrupa ülkesi olarak tanındığını belirterek, "Politika uzmanlığını paylaşmak ve hükümet ile AB arasında bir köprü olmak gayesiyle Türkiye'deki üyelerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu şekilde, yenilikçilik ve ticaretin güçlü gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

Teknoloji, özellikle son yıllarda çok önem kazanan yapay zeka gibi yeni alanların, tüm işletmeleri ve endüstrileri büyük ölçüde değiştireceğini dile getiren Dahl, “Tüm potansiyel ve fırsatların üretim, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek için yeni işlere, yeteneklere ve çözümlere dönüştürülmesini sağlamak için hükümetler ve endüstrilerle birlikte çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Dahl, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının dijital veri konusunu da etkileyeceğini belirterek, bu konunun aynı zamanda Türkiye için de önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa'daki eğitim sisteminin temel olarak 200 yıldan beridir değişmediğini önde süren Dahl, "Küçük değişimler olsa bile, Avrupa'da eğitim sisteminde ki temel değişikleri yapmadık. Avrupa'daki eğitim sistemi Avrupa'nın kendisi geleceği için en büyük zorluklardan olacak. Türkiye dijital dönüşüm konusunda büyük bir avantaja sahip. Türkiye’nin birçok yetenekli mühendisleri var. Bu Türkiye’nin gelecek dijital değişimi yapması için pozitif katkı sağlayacaktır."

- "Siber güvenlik odaklanılması gereken konuların başında geliyor"

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (da dijital dönüşümün beraberinde nesnelerin interneti, yapay zeka, veriye dayalı ekonomi gibi teknolojik açıdan ezber bozan gelişme ve potansiyelle birlikte getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi 2023 ve ötesine taşıyacak en önemli unsur yerli imkanlarımızla dijitalleşme olacak. Bu alanda başarının yolu toplumun her kesiminin dijital dönüşümünün parçası olmasından yani dijital becerisi yüksek birey ve kurumlardan geçiyor. Söz konusu süreçte geniş bant altyapımızı ne kadar çabuk güçlendirirsek, ülkemizin dünya liginde üst sıralara yerleşmesi de o kadar hızlı olacak.

Diğer taraftan sadece Avrupa’da yılda ortalama 265 milyar avroya mal olan siber suçlar ile başa çıkabilmek için 'siber güvenlik' odaklanılması gereken konuların başında geliyor. Türkiye’nin dünyadaki dijitalleşme sürecindeki konumunu ve gelecek için yol haritasını göstermesi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyan 'Dijitalleşme Yolunda Türkiye Raporu'nun' ülkemizde topyekün yapılması gereken dijitalleşme çalışmalarına önemli bir rehber olacağına inanıyoruz."

- "Toplumun her kesimini içine alan dijital yetkinlikler planı oluşturulmalı"

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca ise dijital verinin birçok geleneksel sektörde yeni iş modelinin temeli olduğunu ve yeni sektörlere yol açarak veri ekonomisinin oluşmaya başladığını dile getirdi.

"Türkiye olarak biz bu sürecin gerisinde kalamayız, bu bilincin hem kamuda hem de özel sektörde güçlenerek hızlı adımlarla hayata geçirilmesi önem taşıyor." diyen Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin 'Dijital Ekonomiye Dönüşüm Stratejisi'ni' oluşturmamız ve dijitalleşmeyi hızlandıracak ekonomik değerleri ile adresleyerek yol haritalarını belirlememiz gerekiyor. Tüm dünya dijital ekonomi dönüşümüne giderken, Türkiye’nin rekabetçi kalmasına ve yüksek teknoloji ihraç eden bir ülke olmasına katkıda bulunacak hamleler yapmak kritik önem taşıyor. Bunun için ise toplumun her kesimini içine alan dijital yetkinlikler planı oluşturulmalı, yapay zekanın ve veri ekonomisinin potansiyeli ortaya çıkarılmalı, e-hizmetler teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalı, bağlantılar hızlanmalı, altyapılar ve siber güvenlik güçlendirilmeli."

- "Dijitalleşme Yolunda Türkiye" raporu

Öte yandan verilen bilgilere göre, TBV, TÜBİSAD ve TESİD işbirliğiyle 2011 yılında kurulan DTP, Türkiye ekonomisinin büyümesinde stratejik öneme sahip bilgi teknolojileri, iletişim ve elektronik sektörlerinin güçlü ortak sesini temsil etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün sorunlarının çözümüne ve sağlıklı gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan platform, Türkiye’nin vatandaşı, devleti ve iş dünyasını kapsayan bütüncül bir dijital dönüşüm gerçekleştirmesini sağlayacak politika önerileri oluşturuyor.

Aynı zamanda, Avrupa dijital teknoloji endüstrisinin temsilcisi Digital Europe’un üyesi olarak, Avrupa Birliği dijital gündemini de yakından takip eden DTP, hazırlanan "Dijitalleşme Yolunda Türkiye" raporu ile dijital dönüşümün en önemli unsurları olan vatandaş, devlet ve iş dünyasının ortak paydası olan "bağlanabilirlik", "siber güvenlik" ve "yapay zeka" konularının önemine dikkati çekiyor.