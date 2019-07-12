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Dijital medya yükselişte, geleneksel medya düşüşte

Brand Finance tarafından yayımlanan dünyanın en değerli medya markaları listesine göre dijital medya markaları damga vurdu- Youtube değerini geçen yıla göre yüzde 46,2 artırarak 37 milyon 847 bin dolara, Netflix ise değerini yüzde 105 artırarak 21 milyon 162 bin dolara çıkardı- Listede ilk 10 şirketten 9'unu Amerikalı şirketler oluşturuyor. İlk 25'te ise ABD'den 18 şirket bulunuyor

12 Temmuz 2019 Cuma 11:59
Dijital medya yükselişte, geleneksel medya düşüşte

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yıllık olarak yayımlanan dünyanın en değerli medya markaları listesine Netflix ve Youtube damga vurdu.

AA muhabirinin "Media 25 2019" raporundan derlediği bilgilere göre en büyük 25 medya markasında dijital markaların yükselişi dikkat çekti. "On-demand"(talep üzerine görüntü) olarak adlandırılan ve kullanıcının istediği yayını istediği zaman izlemesine dayanan yayımcılık tarzıyla iş yapan medya kuruluşları büyük yükseliş kaydetti.

Listede Disney zirvedeki yerini korurken 2018'e göre yüzde 40,4 artış göstererek değerini 45 milyon 750 bin dolara çıkardı. Disney'i Youtube ve Netflix takip ediyor.

Youtube değerini geçen yıla göre yüzde 46,2 artırarak 37 milyon 847 bin dolara, Netflix ise değerini yüzde 105 artırarak 21 milyon 162 bin dolara çıkardı.


- Geleneksel medya düşüşte


Rapora göre Netflix ve Youtube'deki çarpıcı yükselişlerin yanı sıra geleneksel medya organları 2019'da değer kaybetti. BBC yüzde 9, SKY yüzde 2, ABC yüzde 41, FOX yüzde 6, NBC ise yüzde 3 oranında değer kaybetti.

Listede ilk 10'da ise büyük bir ABD etkisi görünüyor. Listede ilk 10 şirketten 9'unu Amerikalı şirketler oluşturuyor. İlk 25'te ise ABD'den 18 şirket bulunuyor.











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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:59
  1. Brand Finance
  2. netflix
  3. Youtube

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