Dijital materyallerin yüzde 70'i incelendi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda elde edilen 1 milyon 764 bin 793 dijital materyalin yüzde 70,22'sinin incelendiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalarda elde edilen dijital materyal sayısının 1 milyon 764 bin 793 olduğu, bu materyallerin 106 bin 292'sinin 2016'da, 412 bin 640'ının geçen yıl, 720 bin 298'inin ise bu yıl incelendiği kaydedildi. İncelenen dijital materyal oranının yüzde 70,22 olduğu ifade edildi.

Güncel olarak gerçekleştirilen operasyonlarla soruşturma konusu yeni dijital materyallerin Siber Suçlarla Mücadele birimlerine gelmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, 525 bin 563 dijital materyalin incelenmek üzere beklediği aktarıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde sayısı 56 olan Siber Suçlarla Mücadele birimi kurulmuş il sayısının 77'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu il birimlerinde adli bilişim inceleme işlemlerinin kesintisiz olarak devam ettiği bu süreçte biriken yoğun iş yükünün en kısa zamanda eritilmesi ve adli süreçlerin zamanında tamamlanması amacıyla 'yüksek hızlı veri inceleme sistemi' kurulu olan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı dahil 10 lokasyondaki sistemler planlanan yatırımlarla güncellendi ve iş yükü en fazla olan 14 il birimine yeni sistem kuruldu.

Bu sayede 24 lokasyonda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları neticesinde inceleme işlemlerinin önemli ölçüde hızlandırılması sağlandı. Ayrıca yoğun iş yükünün karşılanması için personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 500 sivil personel Ağustos 2017 tarihi itibarıyla istihdam edildi ve uluslararası düzeydeki gerekli eğitimleri verilerek eğitildikleri alanda çalışmaya başladı."