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Dijital belediye hizmetinde bir ilk ‘Kuşadası Cepte’ ile başlayacak

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel’in hazırladığı “Dijital Kuşadası” projesinin başlangıcı olacak uygulama ile birçok hizmet vatandaşın cebine inecek.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:55
Dijital belediye hizmetinde bir ilk ‘Kuşadası Cepte’ ile başlayacak

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel’in hazırladığı “Dijital Kuşadası” projesinin başlangıcı olacak uygulama ile birçok hizmet vatandaşın cebine inecek.


CHP Adayı Ömer Günel, yapılan çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bildiğimiz kadarı ile Türkiye’de başka hiçbir başkan adayının bu şekilde bir uygulaması yok. Burada hedeflenen hemşerilerimiz ile doğrudan iletişe geçebilmek, dilek istek ve önerilerini direkt olarak bana iletebilmeleridir. Ayrıca aplikasyon ile projelerimizi, siyasi çalışmalarımızı, meclis adaylarımızın sunumunu yapıyoruz.Halkımızdan gelen gönüllü olma, dilek ve isteklerini topluyoruz. Bu uygulama ile Kuşadası’na ilişkin anketler yapmaktayız. Seçimden sonra ise uygulamayı bedelsiz olarak Kuşadası Belediyesi hizmetine sunacağız. Halkımızın belediye hizmetlerine hayatın her anında kolaylıkla erişimini sağlayabilmeleri için ‘Kuşadası Cepte Android ve IOS Mobil Uygulamasını’ hayata geçireceğiz. Halkımız cep telefonlarına basitçe indirecekleri bu program ile güvercin masa, güncel haberler, duyurular, etkinlikler, ihaleler, e-yayınlar, projeler, meclis kararları, borç sorgulama, istek şikayet bildirimi ve sorgulaması ve Kuşadası Belediyesi´ne ait kurumsal bilgilere istedikleri her yerden rahatlıkla ulaşabilecek. Belediye projelerinin halkımıza sunulmasında görüşlerinin alınmasında büyük görev yapacaktır. Dijital ortam yapmak istediğimiz projeler için de bir nevi referandum hizmeti verecek. Uygulamayla belediyecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmanın yanında Kuşadası’nın turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik de önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Uygulama Güvercinada, Kuşadası Sahili, Kervansaray gibi tarihi ören yerleri için dijital turizm enformasyon ofisi gibi görev yapacaktır”

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:55
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