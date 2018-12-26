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Dijital AVM yolculuğunda Turkcell'den Hilton AVM'ye destek

Hilltown AVM'nin yılbaşı kampanyası kapsamında 31 Aralık'a kadar yapılan 350 liralık alışverişlerde 25, 600 liralık alışverişlerde ise 50 lira yüklü Paycell Kart hediye ediliyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:28
Dijital AVM yolculuğunda Turkcell'den Hilton AVM'ye destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in güvenli ödeme platformu Paycell, dijital alışveriş deneyimini AVM’lere de taşıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hiltown AVM ziyaretçileri, mobil uygulamalarıyla eğlenceli vakit geçirirken, bir yandan da alışveriş yaptıkça hediyeler kazanıyor.

Hilltown AVM ziyaretçileri, yılbaşında güvenli alışverişin yeni adı "Paycell Kart" sahibi oluyor. Hilltown AVM, yılbaşı kampanyası kapsamında ilk 3 bin kişiye 31 Aralık’a kadar tek seferde yapacakları 350 TL'lik alışverişlerde 25 TL, 600 TL’lik alışverişlerde ise 50 TL yüklü Paycell Kart hediye edecek. Paycell Kart, AVM'nin birinci katında bulunan Paycell standından teslim edilecek. Kullanıcılar, Paycell uygulamasını indirerek kartı aktif hale getirdikten sonra Paycell Kart ile alışveriş deneyimi yaşayacaklar.

Paycell'in güvenli ödeme araçlarından biri olan Paycell Kart, başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alıp hemen kullanıma başlanabilecek bir alışveriş kartı. Operatör ne olursa olsun, telefon numarasıyla aktive ediliyor ve kartın içine para yükleniyor. Ardından yüklenen para kadar harcama yapılabiliyor. Paycell Kart, bütçe kontrolü açısından da büyük kolaylık sağlıyor.

Paycell Kart, aynı zamanda Türkiye’nin internet kazandıran ilk alışveriş kartı. Her 100 lira harcamaya 500 MB internet kazandırıyor.

Paycell Kart'ı, Turkcell mağazaları, D&R ve turkcell.com.tr'den alan kullanıcılar, Paycell uygulamasını indirip cep telefonu numarasıyla kolayca eşleştiriyor. Turkcell mağazaları, banka ATM'leri, Paycell uygulaması veya herhangi bir banka hesabından EFT kanalıyla Paycell Kart’a para yüklemek mümkün. Paycell Kartlar, tüm dünyada Visa ağı çerçevesindeki fiziksel ve sanal tüm alışverişlerde güvenle kullanılabiliyor.

Hilltown AVM'nin şanslı ziyaretçileri, daha önce de 23-26 Kasım'da gerçekleşen "Muhteşem Cuma" kapsamında sürpriz hediyeler kazanmıştı. Türkiye'nin yenilikçi iletişim ve yaşam platformu BiP'in "Keşfet" bölümünde yer alan Sürpriz Nokta'yı takip edenler, Hilltown AVM'de hediye avına çıktılar. AVM'nin farklı yerlerine gizlenmiş sürprizleri bulan 500 ziyaretçi, danışma masasından hediyelerini teslim aldı. Turkcell kullanıcıları, yıl sonuna kadar Sürpriz Nokta ile Hilltown AVM içerisindeki Sürpriz Nokta’lardan hediyelerini almaya devam edebiliyor.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:28
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