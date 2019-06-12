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"Dijital Aşk: Homo Sapiens'in Son Durağı" sergisi

Turgut Ersavaş'ın "Dijital Aşk: Homo Sapiens'in Son Durağı" isimli resim sergisi Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açıldı

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:44
"Dijital Aşk: Homo Sapiens'in Son Durağı" sergisi

İSTANBUL (AA) - Mimar ve ressam Turgut Ersavaş'ın "Dijital Aşk: Homo Sapiens'in Son Durağı" isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Mimari Tasarım dersleri de veren sanatçının yeni sergisi Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açıldı.

Ersavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin etkilendiği konuların ziyaretçiler tarafından da hissedilmesini umduğunu belirtti.

İnsanın tarihsel yolculuğundan bahseden Ersavaş, "Homo Sapiens dediğimiz varlık evrende çok yalnız. Homo Sapiens, belli aşamaya geldikten sonra başka dünyaları aramaya başlamış. Uzayda başka dünyaların arayışına girmişler." dedi.

Ersavaş, bugünkü insan yaşamına da değinerek, "Bilgisayar teknolojisi ve insan bedenini konu alan biyoteknolojinin gelişmeleri sonucunda, insan türü başka bir evrilmeye doğru yönelmiş. Birkaç yüzyıl sonra yeni bir insan türünün ortaya çıkacağını iddia eden bilim insanları var. Bu insan türü, hastalıklardan arınmış, belki de ölümsüzlüğe yaklaşmış ama bugünkü teknolojinin gösterdiği, insanın beynindeki bazı noktaların uyarılarak davranışları ve duygularının kontrol altına alınabileceği gibi bir yön var. Yani insandaki nefret, korku, aşk gibi duyguların başka güçler tarafından kontrol altına alınma ihtimali var. Onun için sergiye 'Dijital Aşk' ismini verdik." ifadelerini kullandı.

- Sergide 26 eser var

Doğada yaşanan tahribata dikkati çeken sanatçı, şunları kaydetti:

"Yeni insan türü bu doğaya nasıl yaklaşacak onu da bilmiyoruz. O yüzden serginin ikinci bölümünde bugünkü doğanın bir görüntüsünü sergilemeye çalıştım. Bugünkü insanın bu bilimsel gelişmeleri olumlu yönde kontrol altında tutarak o şekilde noktalaması gerektiğine inanıyorum ve sergide bunu tartışmaya açıyorum."

Turgut Ersavaş, daha önce yurt içi ve yurt dışında açtığı birçok serginin son halkası olan "Dijital Aşk: Homo Sapiens'in Son Durağı"nda, mimariden, teknolojinin ilerlemesinin insan ve dünya üzerindeki etkilerine, antik kültürlerden, doğa ve çevrenin geleceğine kadar farklı konuları izleyiciyle paylaşıyor.

Aynı zamanda heykelle de ilgilenen sanatçı, kağıt üzerine akrilik, tuval üzerine yağlı boya ve karışık teknikle ürettiği 26 eserine sergide yer veriyor.

Sergi, 28 Haziran'a kadar izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:44
  1. sergi
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