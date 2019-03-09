"Dijital ambulans dönemine geçiyoruz"

YALOVA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulansların dijitalleşmesi sürecinin başladığını belirterek, "Bu süreçte bütün ambulansların dijital yapıya dönüşümü ve bu dijital yapıyla birlikte müdahale etme imkanı veren, gerektiğinde EKG'sini çeken ve yapılan bu uygulamaları merkezle irtibatlı bir şekilde daha önce, erkenden, gerektiğinde müdahale etme imkanı veren dijital ambulans dönemine de geçmiş oluyoruz." dedi.

Yalova Valiliğini ziyaretinde konuşan Koca, AK Parti iktidarı tarafından son 16 yılda kente 12 milyar liralık hizmet getirildiğini söyledi.

Bu hizmetlerin içinde sağlık özelinde toplam 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Tüm ilçeler dahil 14 sağlık kuruluşu hizmete açılmış oldu. Biz Yalova'mızda 66 sağlık noktasında hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle Yalova için üzerinde çok durduğumuz ve projesi, planlaması ve ihale süreci biten 400 yataklı bir hastane yatırımımız var. Bunun 23 Ocak'ta ihalesi yapıldı. 400 yataklı hastanenin 233 milyon lira bedelle ihalesi tamamlandı ve toplam 200 dönümlük arazi üzerinde 105 bin metrekare kapalı alanı olan, 17 ameliyathanesi, 105 yoğun bakım yatağı, 130 polikliniği olan, deprem izolatörleriyle de güvenliği sağlanan bir yatırımdan bahsediyorum.

Toplam 710 günlük bir zaman diliminde tamamlanması yani biz iki yıllık zaman diliminde ödenek sorunu oluşturmadan özellikle gelecek yıl sonuna, 2021'in en geç başına ama gelecek yıl kasım-aralık sürecinde tamamlama noktasında bir gayret içinde olacağımızı özellikle söylemek istiyorum."

Koca, yeni dönemde bulundukları bölgede en son noktada hizmet veren, şehir hastaneleri benzeri hastaneler oluşturduklarını vurgulayarak, Yalova'da inşa edilecek hastanenin de bir sağlık üssü olarak üniversite ile iş birliği içinde, ileri teknolojisi, fiziki altyapısı, branş çeşitliliği ve akademik yapısı, eğitim araştırma kimliğiyle faaliyet göstereceğini, hastaların sevk edilmediği bir tesis olacağını belirtti.

Sağlık turizminde de Yalova'nın önemli bir yerinin olduğuna işaret eden Koca, bu bakımdan ilin payını daha da artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Diğer yatırımlardan Fuat Zilelioğlu Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın fiziki gerçekleşmesinin yüzde 65 civarına geldiğini söyleyen Koca, en geç üç ay içinde teslim alıp hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Koca, acil sağlık hizmetlerinin Yalova için de ne kadar önemli olduğunu bildiklerine dikkati çekerek, "Mevsimsel, özellikle hasta yoğunluğunun yer yer yaşandığını, bu sebeple de acil hizmetlere daha önem vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bugün 3 tane 4x4 arazi ambulansının teslimini ve ikinci partide de ayrıca 4 tane ambulans daha toplam 7 ambulansın 2019 yılı içinde teslimini de yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Ambulans sayımızı 5 bin 700'e çıkarmış olacağız"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Muammer Erol'u ziyaretinin ardından ambulans ve UMKE araç teslim törenine katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Koca, özellikle 112 Acil Servis hizmetlerinin dünyada önemli mesafe katettiğini söyledi.

Koca, 16 yıl önce 635 olan ambulans sayısını 4 bin 910'a çıkardıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu yıl için 800 ambulans ihalesi daha yapıldı. 400 ambulansın teslimi yapılmış oldu. Bu ilk parti içinde Yalova'mıza toplam 7 tanenin 4x4 arazi tipi olan 3 tanesinin de bugün teslimini yapıyor olacağız. Özellikle acil hizmetlerin Türkiye'nin geldiği noktada dünyada hem hava ambulansı, helikopter, uçak ambulansı dahil olmak üzere bütün vatandaşlarına yani 82 milyon vatandaşımıza ücretsiz bu hizmeti götüren bir başka ülke yok.

Yalova'mıza da bu süreçte 42 hastamızı helikopter ambulansla taşıyarak hizmet sağlamış olduk. Toplam ambulans sayımızı 4 bin 900'den 5 bin 300, ilave 400 daha yapılarak 5 bin 700'e çıkarmış olacağız ki dünya ortalamasının önemli oranda üstünde olan bir rakamdan bahsediyorum."

Ambulansların dijitalleşeceğini dile getiren Koca, "Özellikle yeni dönemde ambulanslarımızla hizmeti dijital altyapılarını da sağlayarak dijital ambulans yapısına dönüştürüyoruz ve bunun ilk pilot uygulamasına da şubat ayında Bolu'da başlamış olduk. Bu süreçte bütün ambulansların dijital yapıya dönüşümü ve bu dijital yapıyla birlikte müdahale etme imkanı veren, gerektiğinde EKG'sini çeken ve yapılan bu uygulamaları merkezle irtibatlı bir şekilde daha önce, erkenden, gerektiğinde müdahale etme imkanı veren dijital ambulans dönemine de geçmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, tören sonrası aynı meydanda bulunan AK Parti standını ziyaret etti. Yalı Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Koca, çocuklara hediyeler verdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Koca, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Bakan Fahrettin Koca'ya hediye takdim etti.