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"DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler teknolojiyle buluşuyor

Kız öğrencilerin kariyerlerini teknoloji alanında şekillendirmesini teşvik etmek amacıyla Microsoft Türkiye tarafından hayata geçirilen "DigiGirlz 2019" programı Gaziantep'te başladı- Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı:"Ücretsiz olarak hayata geçirdiğimiz DigiGirlz etkinliklerimizle, teknoloji ve bilişim alanındaki mesleklerin erkek işi olduğu algısını kırıp, genç kızlarımızı yüksek teknoloji alanındaki çalışma olanaklarını keşfetmeleri ve bu yönde kariyer planlaması yapmaları konusunda motive ediyoruz"

13 Mart 2019 Çarşamba 13:48
"DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler teknolojiyle buluşuyor

GAZİANTEP (AA) - Kız öğrencilerin kariyerlerini teknoloji alanında şekillendirmesini teşvik etmek amacıyla Microsoft Türkiye tarafından hayata geçirilen "DigiGirlz 2019" programı Gaziantep'te başladı.

Habitat Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 lise öğrencisine bilişim ve teknoloji alanındaki kariyer fırsatları anlatıldı.

Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, burada yaptığı konuşmada, genç kızların mühendislik eğitimlerine ilgileri ve eğilimlerinin düşük olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de üniversitelerden her yıl yaklaşık 5 bin bilgisayar mühendisinin mezun olduğunu dile getiren Kundakçı, şöyle devam etti:

"Bunların yalnızca yüzde 15'ini kadınlar oluşturuyor. Endüstri 4.0'ı yakalamak, dijital dönüşümü gerçekleştirip refah seviyemizi artırmak için bu oranları daha yukarılara taşımamız gerekiyor. Ücretsiz olarak hayata geçirdiğimiz DigiGirlz etkinliklerimizle, teknoloji ve bilişim alanındaki mesleklerin erkek işi olduğu algısını kırıp, genç kızlarımızı yüksek teknoloji alanındaki çalışma olanaklarını keşfetmeleri ve bu yönde kariyer planlaması yapmaları konusunda motive ediyoruz. Buradaki en büyük hedefimiz, kız öğrencilerin bilgisayar mühendisliği gibi teknik bölümlere kendilerini yakın hissetmeleri."

Gaziantep'in ardından Kayseri, Kars, Manisa ve Trabzon'da gerçekleştirilecek DigiGirlz etkinlikleri kapsamında nisan ayı sonuna kadar yaklaşık 400 kız öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:48
  1. Gaziantep
  2. Microsoft
  3. Microsoft Türkiye
  4. minur kundakçı

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