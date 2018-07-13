Diğerleri ölünce terörist böyle teslim oldu

Türkiye, terörle mücadeleyi son yılların en yüksek seviyesine çıkardı. Terör örgütlerine Suriye ve Irak'ta da büyük darbeler vuruldu. Örgütün sözde yönetim kadrosundan birçok terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Operasyonlara devam eden Türk askeri, Bitlis Sehi Ormanlarında bir grup teröristi sıkıştırdı. Çıkan çatışmada çok sayıda PKK'lı öldürülürken, korkudan teslim olanlar da vardı.

TESLİM OLAN TERÖRİST

Yanındaki teröristlerin tek tek öldüğünü gören PKK'lı silahını bırakarak teslim olmayı tercih etti.