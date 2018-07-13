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Diğerleri ölünce terörist böyle teslim oldu

Mehmetçik'in terör örgütüne yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Ağır kayıplar sonrası bazı teröristler hayatta kalabilmek için teslim olmaya başladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:56

Türkiye, terörle mücadeleyi son yılların en yüksek seviyesine çıkardı. Terör örgütlerine Suriye ve Irak'ta da büyük darbeler vuruldu. Örgütün sözde yönetim kadrosundan birçok terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Operasyonlara devam eden Türk askeri, Bitlis Sehi Ormanlarında bir grup teröristi sıkıştırdı. Çıkan çatışmada çok sayıda PKK'lı öldürülürken, korkudan teslim olanlar da vardı.

TESLİM OLAN TERÖRİST

Yanındaki teröristlerin tek tek öldüğünü gören PKK'lı silahını bırakarak teslim olmayı tercih etti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:56
  1. Bitlis
  2. pkk
  3. terörist teslim olma

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  • kayıkayı1 sa önce
    sıkın kafasına yabani hayvanlar sebeplensin derim.ne uğraşıyoruz resmi işlerle.
  • Kor GenerelKor Generel41 dk önce
    Askerin işi teröriste merhametli olmak değildir biz size boyle bı yetkı vermıyoruz benim askerime poliseme sıkanın hayatta nefes almaya hakkı yoktur kendinize gelin kurşununuz mu bitti bir yerden size bu aklımı verdıler bu mıllet oldureceksın dıyor onlar cok can yaktı alıp getırmeyeceksın arkadas
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU50 dk önce
    ONLAR BU İMKANI YAKALASAYDI ASKERİMİ VURUP ŞEHİT EDERLERDİ.BİZİMKİLERDE İŞTE BÖYLE HOŞGÖRÜ VE MÜSAMAHA GÖSTERİR.OLMAZ.VURUN BU KÖPEKLERİ.
  • PolatPolat58 dk önce
    Görüntüyü almışsın, köpek soyu teslim olmuş..... Hapiste ne olacağı belli. Bir kaç yılda dışarı çıkar, çünkü bizde adalet kurumu çökertildi, artık doğru çalışmıyor yazık ki.
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