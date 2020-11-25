Dünyaca ünlü Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

Diego Armando Maradona kimdir? | Maradona neden vefat etti

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Dünyanın ee iyi futbolcuları arasında gösterilen Maradona, Pele ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü almıştır.

Futbol tarihinde iki kez en yüksek transfer ücreti rekorunu kıran Maradona önce Barcelona'ya 5 milyon Euro'ya ardından da Napoli'ye 6,9 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynamıştır. Kulüp seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü almıştır. Arjantin adına 91 millî maça çıkmış ve 34 gol atmıştır.

Dört FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynamıştır ve Arjantin adına kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmışlardır. O maçtan sonra Altın Top ödülü almıştır.

Teknik direktörlük tecrübesinin çok az olmasına rağmen Kasım 2008 tarihinde Arjantin teknik direktörlüğüne getirilmiş ve 15 ay sonra 2010 FIFA Dünya Kupası'nda istifa etmiştir.

Özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Maradona geçirdiği kalp krizinin ardından 25 Kasım 2020’de yaşamını yitirdi.