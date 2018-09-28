Erdoğan gelmeden önce Alman Die Welt gazetesinden küstah provokasyon!

Gazete ayrıca, kapatılan FETÖ'nün tetikçisi Taraf gazetesinin yazı fontunu ve logosunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti"ni gerçekleştiriyor.

TETİKÇİ TARAF GAZETESİNİN LOGOSUNU KULLANDILAR!

Her haberinde Türkiye'de kanlı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüleri aklamaya çalışan Alman gazetesi Die Welt, yine provokatif bir adım attı. Welt, FETÖ’nün tetikçiliğini yapan Taraf gazetesinin logosunu kullanarak "Biz Taraf'ız" manşetini attı.Gazete, bu skandal hareketiyle FETÖ ve PKK terör örgütü başta olmak üzere bir çok suçtan kesinleşmiş cezaları bulunan sözde "gazetecilere" destek verdi.

FETÖ'CÜLERE DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsveç'in FETÖ darbecilerini Türkiye'ye iade etmeme kararının ardından, Alman Die Welt gazetesi de tutuklanan darbecilere Almanya'da iltica hakkı tanınması çağrısı yapmıştı. Almanya'nın FETÖ'cü darbeciler üzerinden Türkiye'ye şantaj yapması gerektiğini belirten gazetenin haberinde, “Almanya, Erdoğan'ı durdurmak için ne yapabilir? Başbakan Merkel, darbe girişimi sonrasında tutuklanan tüm Türklere iltica imkânı sunsun” ifadelerine yer vermişti.

FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ TARAF

Taraf gazetesi, FETÖ'nün stratejisi ve amacı doğrultusunda yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Gazetenin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüpheli Arslan'ın FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki unsurları tarafından sahte veya maniple edilmiş delillere dayanan, terör örgütünün stratejisi ve amacı doğrultusunda, TSK içerisindeki örgüte mensup olmayan asker şahısları tasfiye amaçlı kamuoyunda “kumpas” diye tabir edilen Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk soruşturmalarında toplum genelinde haklılık algısı yaratma işlevi gören ve örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan Taraf Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olduğu vurgulanmıştı.