Didimli turizmciler bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekliyor

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk 9 günlük tatilin turizme faydasının çok büyük olacağını belirterek Ramazan Bayramı’nda olduğu Kurban Bayramı’nda da tatilin 9 güne çıkarılmasını istedi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk Kurban bayramında tatilin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağını ifade ederek “Eğer tatil uzatılırsa iyi olur. Şu an ilçemizdeki büyük otellerimizin doluluk oranları iyi, neredeyse boş otel yok ama bu tatil hareketlenmeyi de beraberinde getireceğinden esnaflarımız anlamında yerinde bir karar olur. Ülke genelinde de böyle büyük bir beklenti var. Bu beklentilerle ilgili talepler hükümet yetkililerine iletildi. Bu tür kararların daha erken alınması sektör açısından ve vatandaş açısından da iyi olur. Çünkü tatilcileri ile işletmeler bu yönde hazırlıklarını yapacaklardır. Beklentimiz 9 günlük tatilin olmasıdır” dedi.