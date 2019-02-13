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Didimli Selin’den 6 gündür haber alınamıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde evinden ayrılan 17 yaşındaki Selin Demirci’den 6 gündür haber alınamıyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
Didimli Selin’den 6 gündür haber alınamıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde evinden ayrılan 17 yaşındaki Selin Demirci’den 6 gündür haber alınamıyor.


Aydın’ın ilçesi Didim’de ikamet eden 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 7 Şubat’ta ‘çarşıya gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Akşam eve gelmeyen Dolmacı’ya ulaşamayan ailesi durumu polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.


Altı gündür evine dönmeyen Dolmacı’nın bulunması polis ekipleri çalışma başlattı. Genç kızın bulunması için sosyal medya üzerinden de kayıp paylaşımı yapıldı. Dolmacı ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunan Selin Dolmacı 17 yaşında olduğu, 155 santimetre boylarında beyaz tenli mavi gözlü olduğu ifade edilirken, görenlerin polis ya da 0530 468 51 73 numaralı telefona bilgi vermesi istendi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
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