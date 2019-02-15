0553 313 94 23

Didimli Selin 8 gün sonra bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde 07 Şubat günü evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 8 gün sonra Didim’deki bir evde polis tarafından bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 16:03
Didimli Selin 8 gün sonra bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde 07 Şubat günü evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 8 gün sonra Didim’deki bir evde polis tarafından bulundu.


Aydın’ın Didim ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Selin Dolmacı, 07 Şubat günü ‘Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrılmıştı. Akşam eve dönmeyen Dolmacı’ya ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Genç kızın bulunması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Selin Dolmacı, 8 gün sonra Didim’deki bir evde bulunarak ailesine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Dikbayır’dan ’beka sorunu’ iddialarına cevap
    1. Milletvekili Dikbayır’dan ’beka..
    2. MEB, "çocuk yogası" etkinliğini iptal..
    3. Bakan Soylu: "100 tane DEAŞ’lının..
    4. Seçim öncesi büyük kriz! CHP'nin..
    5. (Özel haber) Taksim’de mescitte yer..
    6. Vatandaşa büyük kolaylık! Artık..
    7. Sapanca Belediyesinde yapılandırma..
    8. Anadolu arı ırkı, Çorum'da "damızlık"..
    9. Samsun’da cinayet zanlısı tutuklandı
    10. DÜ’de sağlık çalışanlarından sürpriz..
    11. Elazığ’da ambulans sayısı 62 oldu
    12. Fikirtepe’ki alevlerin yükseldiği..
    13. FETÖ’nün komiser yardımcılarına..
    14. Mezitli’de Atatürk büstü olan site..
    15. Edirne’de uyuşturucu operasyonu
    16. Ali Şeriati'nin eşi vefat etti
    17. Binali Yıldırım dev projeyi açıkladı!
    18. Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin yükünü..
    19. İşsizlik rakamları ve bütçe uygulama..
    20. Kara Havacılık Komutanlığı davasında..
    21. İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı..
    22. Togar: “Gönüller bir olunca engeller..
    23. Komedi... CHP’li vekil kendi partisini..
    24. DTSO’dan Tahran Fuarı’na ziyaret
    25. "Hakemlerin objektif olmalarını..
    26. Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama
    27. 1. Lig’in en golcü takımı Gazişehir..
    28. Modern pentatloncular Mısır’a gidiyor
    29. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    30. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler