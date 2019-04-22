Didimli muhtar çocukları unutmadı

Didim’de 35 yıl Hisar Mahalle Muhtarlığı görevini yaparak, herkesin gönlünde taht kuranMuhtar Bahri Aşık, mahallesinde bulunan çocuklara uçurtma dağıtarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine ortak oldu.

Didim Hisar Mahallesinin 8 dönem muhtarlık görevini yürüten Bahri Aşık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hisar Mahallesinde bulunan çocuklara uçurtma dağıttı. kendi cebinden 500 uçurtma alan Aşık uçurtmaları çocuklara tek tek dağıttı. Her yıl mahallesinde bulunan çocuklara uçurtma dağıttığını belirten Aşık, çocukları mutlu etmenin kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek, “Ben bu mahallede 35 yılın üzerinde muhtarlık görevini yürütüyorum. Çocukları ve öğrencileri çok seviyorum, bunu tüm mahalle halkı bilir. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar benden her yıl uçurtma almaya alıştıklarını için ben de onları kırmayarak, onları memnun ediyorum. Hem kendim, hem de çocuklar mutlu oluyor. Bu vesileyle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum.” dedi.