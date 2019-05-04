Didimli genç işadamlarından gazeteci Aşık’a büyük jest

Didim Genç işadamları Derneği (DİGİAD), ilçedeki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

DİGİAD yönetimi, ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve gazeteci Bahri Aşık’a teşekkür plaketi verdi. DİGİAD aylık toplantısını ilçedeki basın mensuplarıyla birlikte yaptı. Kahve diyarında gerçekleşen kahvaltıya DİGİAD Başkanı Kerim Küsmez, Didim çalışan Gazeteciler cemiyeti başkanı Bülent Eser, DİGİAD yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile ilçedeki görev yapan basın mensupları katıldı.

Kahvaltı sonrasında konuşan dernek başkanı Kerim Küsmez “Bugün etkinliğimizde ilçemize katkı sunan Didim Çalışan gazeteciler cemiyeti üyesi ve efsanevi muhtarımız Bahri Aşık’a hizmetleri için plaket vereceğiz. Ayrıca bizler süreç içerisinde bir çok çalışmalar yaptık. Altınkum Polis karakoluna Şehit Fethi Sekin isminin verilmesine paydaş olduk. 2000 adet DİGİAD Atatürk fidanlığı oluşturduk. Ayrıca hasta yatağı ve akülü sandalye ve spor kulüplerine süreç içerisinde destek olduk.” dedi.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Kerim Küsmez, gazeteci Bahri Aşık’a teşekkür plaketi verdi. Aşık ise, kendisine verilen plaketten dolayı, DİGİAD yönetimine teşekkür edip, Didim için çalışmaya devam edeceğini belirtti.