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Didim’in örnek esnafları onurlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yolda buldukları parayı gurbetçi vatandaşa teslim eden iki esnaf, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca onurlandırıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
Didim’in örnek esnafları onurlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yolda buldukları parayı gurbetçi vatandaşa teslim eden iki esnaf, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca onurlandırıldı.


Oda binasında gerçekleştirilen ve Oda Başkanı Şerif Erul, İkinci başkan Nihat Özçevik ve yönetim kurulu üyelerinin hazır olduğu toplantıda Didimli esnaflar Fırat Durmaz ve Resul Sarı’ya gösterdikleri örnek davranıştan dolayı teşekkür belgesi verildi.


Oda Başkanı Şerif Erul geçen hafta gerçekleşen olayda örnek bir hareket sergileyen Didimli esnafların hareketinin takdire şayen olduğunu belirterek, “Esnaflarımız ahilik geleneğinin bir örneğini sergilediler. Didim adına ve esnafımız adına yaptıkları bu duyarlılık her anlamda takdir edilecek bir davranış. Bizde bu esnaf kardeşlerimizin bu davranışına kayıtsız kalmak istemedik. Didim içerisinde zaman zaman esnaflara yönelik bazı olumsuz söylemler olsa da Didim’de gerçekten işini layıkıyla yapan esnafa sayımız çok daha fazla ve biz oda olarak bundan gurur duyuyoruz. Duyarlılıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Didimli esnaflar Fırat Durmaz ve Resul Sarı’da Oda başkanı Erul ve yönetim kuruluna teşekkür edip, yaptıkları hareketin insaniyet namına yapıldığını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
  1. sergi
  2. sanat

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