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Didim’e turizmci muhtar adayı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Turizm Derneği Başkanı olan Tayyar Cengiz, Altınkum Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

10 Mart 2019 Pazar 07:46
Didim’e turizmci muhtar adayı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Turizm Derneği Başkanı olan Tayyar Cengiz, Altınkum Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

 

Didim Turizm Derneği’nde geçen olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde başkan olan turizmci Tayyar Cengiz, daha öncede TURSAB Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanlığı yapmıştı.

 

Didim ilçesin de her geçen gün mahalle muhtarı aday sayısında artış olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 07:46
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