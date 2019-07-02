0553 313 94 23

Didim’de zincir market hırsızları yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, zincir mağazalardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:24
Didim’de zincir market hırsızları yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, zincir mağazalardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim’de Şehit Rıdvan Çakır caddesi üzerinde hizmet veren zincir marketlerin şubelerinden hırsızlık yapan iki şüpheli Emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheliler S.Y ile E.Y emniyetteki ifadelerinin ardında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden E.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samandağ Belediyesi’nden tarım istişare toplantısı
    1. Samandağ Belediyesi’nden tarım..
    2. Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan..
    3. TOBB’dan GSO’ya plaket
    4. Başkan Kocaispir: “Vatandaşa dokunacak..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’..
    8. Moody's'ten Brexit açıklaması:
    9. İhvan'ın üst düzey isimlerinden! İki..
    10. Türkiye şampiyonasında derece elde..
    11. 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve..
    12. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi..
    13. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında..
    14. Her gün kişniş tüketmek için onlarca..
    15. Gercüş’te yılanların dansı
    16. Almanya'da Müslümanların çatı..
    17. Hırsız sandı, sapık çıktı
    18. Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine..
    19. (Özel) Okul bahçesini festivalde açık..
    20. Didim’de protokol ve basın bir araya..
    21. Gaziantep’ten 6 ayda 3.6 milyar dolar..
    22. Aydın Tabip Odası’ndan Madımak..
    23. Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü
    24. İranlı bakandan otomobil üreticilerine..
    25. Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    26. Maltepeli minikler seyyar oyun..
    27. İhsan Şenocak'tan Meclis'e çağrı:..
    28. Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş..
    29. Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli..
    30. İngiliz parlamenterlerden AB'yi..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız