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Didim’de zabıta ekipleri sahilde seyyar avına çıktı

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil kesimlerinde açık olarak ürün satışı yapmaya çalışan seyyar satıcılara geçit vermiyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:53
Didim’de zabıta ekipleri sahilde seyyar avına çıktı

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahil kesimlerinde açık olarak ürün satışı yapmaya çalışan seyyar satıcılara geçit vermiyor.


Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm uyarı ve kontrollere rağmen, halk sağlığını hiçe sayarak, güneş altında açık biçimde uzun süre kalan balık, midye ve benzeri ürünleri satan seyyar satıcıların ürünlerini toplayıp imha ederek, vatandaşların sağlığı için mücadele ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:53
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