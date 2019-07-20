0553 313 94 23

Didim’de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü

Aydının Didim ilçesindeuyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 gram metafetemin ile 7 gram esrar ele geçirdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:20
Didim’de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü

Aydının Didim ilçesindeuyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 gram metafetemin ile 7 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheliye işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli hareketler sergileyen F.S adlı şahsın üst aramasında satışa hazır 3 fişek halinde 2.71 gram ve kutu içerisinde 16.53 gram olmak üzere toplam 19.24 gram metamfetamin maddesi yakaladı.


Emniyet güçleri yine bir başka operasyonda durumlarından şüphelenilen Y.D. ve F.D. isimli şahıslara üst araması gerçekleştirdi. Y.D’nin üzerinde satışa hazır 8 fişek metamfetamin ile F.D’nin üzerinden 7 gram esrar ele geçirdi. F.S, F.D ve Y.D adlı şüpheliler “Uyuşturucu madde kullanmaktan ve Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan” işlem başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:20
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan zehir taciri polisten kaçamadı
    1. Aranan zehir taciri polisten kaçamadı
    2. Tatile gelen aileden engellilere örnek..
    3. Didim’de Uyuşturucu tacirlerine suçüstü
    4. Hong Kong'da hükümet taraftarları..
    5. Kocaeli’de denize giren 4 Suriyeli..
    6. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    7. MHP lideri Bahçeli: “Türkiye’nin önünü..
    8. Rumlardan “Türkleri kurşuna dizdik”..
    9. DÜZELTME- "Erbil saldırısının baş..
    10. Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü..
    11. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
    12. Beylikdüzü’ndeki cinayetin detayları..
    13. "Yazımda Kardeşlik Var" İstanbul final..
    14. Oğlunu dövüp, telefonunu kırdı diye..
    15. (Özel haber) Hikmet Karaman:..
    16. İki kişinin ölümüne sebep olan TIR..
    17. Muhammed Salah, İslamofobiye panzehir..
    18. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    19. Sakarya'daki sağanak
    20. AK Parti Grup Başkanvekili Turan halk..
    21. Rüzgardan uçan demir vatandaşın..
    22. Türkiye’nin de katılımıyla..
    23. "Hayalci değiliz, hayallerimiz var"
    24. Şok iddia! Canlı yayında açıkladı:..
    25. Tırın önüne atlayan şahıs ağır..
    26. İsveç İslam Federasyonu Başkanı Akan,..
    27. Marmara Üniversitesi Besyo taban..
    28. Engelliler piknikte buluştu
    29. Uşak’ta zabıta ekipleri erkek..
    30. Ünlü aktör, sahnede bıçaklandı
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...