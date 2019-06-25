0553 313 94 23

Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

25 Haziran 2019 Salı 11:16
Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Didim’de Uyuşturucu Madde İmal Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalara yönelik, Efeler Mahallesi’nde bulunan ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada beyaz peçete kağıdına sarılı daralı 60 gram toz esrar maddesi, sarı naylon poşete sarılı 2.80 gram toz esrar maddesi, şeffaf jelatine sarılı vaziyette 0.68 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 62.48 gram toz esrar maddesi, 5 adet satışa hazır fişeklenmiş vaziyette 15.86 gram plaka esrar maddesi, plaka esrar maddesi basımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. KOM Grup amirliği ekipleri tarafından mevcutlu olarak işlem yapılan M.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek Merkezi ile Güçleniyor" projesi açılışı
    1. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    2. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    3. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    4. AK Parti Grup Toplantısı
    5. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    6. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    7. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    8. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    9. Her şehid bir iz bırakır..
    10. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    11. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    12. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    13. Kabine revizyonu olacak mı?..
    14. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    16. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    17. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    18. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    19. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    20. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    21. DSİ’ye genç müdür atandı
    22. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    23. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    24. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    25. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    26. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    27. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    28. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    29. Komşuları, makinenin başında..
    30. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı