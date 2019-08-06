Didim’de üreticiler iyi tarım konusunda bilgilendirildi

Didim Ziraat Odası öncülüğünde Akyeniköy mahallesinde iyi tarım uygulamaları ve Organik tarım ile kırsal kalkınma desteklemeleri konusunda çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Didim Ziraat Odasınca Akyeniköy Şehit Soner Turan ilkokulu konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Didim İlçe Tarım Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Mahalle muhtarı Ahmet Yarımkaya, oda meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından toplantının açılışında konuşan Oda Başkanı Hilmi Yıldırım Odanın geçmiş yıllarda iyi tarımla ilgili çalıştığı firmalar olduğunu bahsederek “İyi tarım uygulamasından üyelerimizin yeterince faydalanamadığını gördük. Bu kapsamda yeni bir firma ile 1 yıllık bir sözleşme imzaladık. Bizler üyelerimizin iyi tarım konusunda iyi sonuçlar alması için çalışıyoruz.Bu kapsamda odamız bünyesinde danışman ziraat mühendisimiz yok; bu firma bize bu konuda da belli dönemlerde yardımcı da olacak.”dedi.

Konuşmanın ardından Okur Tarımsal Danışmanlık firması adına söz alan Ziraat Mühendisi Veli Gaya, iyi tarım uygulamalarında sertifikasyon süreciyle ilgili slayt eşliğinde bilgiler aktardı.