Didim’de üreten kadınlar başkanını seçti

Aydın’ın Didim ilçesinde, kadınların istihdama katılmaları ve aile ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra kişisel gelişimlerinde de gerçekleştirdiği eğitimlerle destek olan S.S Didim Kadın Uygulama ve Eğitim Merkezi (Kuem) Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk genel kurulunu yapıldı.

Didim Kadın Uygulama ve Eğitim Merkezi (KUEM) hizmet binasında gerçekleşen kurula 50 kadın üye katıldı. Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi gündemi ile toplanan kurulda yapılan oylamada yönetim kuruluna Sevinç Karataş, Elif Külekçi ve Elif Ata denetim kuruluna Tuba İpekçiler, ve Arife Arslan seçildi. Yönetim kurulunun ilk görev dağılımında başkanlığa Sevinç Karataş seçildi.

Kooperatif Başkanı Sevinç Karataş “Didim’de kadınlar bir araya gelerek bir iş ve güç birliği oluşturdu. Kooperatif mevcut ortakları ve aramıza katılacak yeni ortaklarla birlikte büyük bir aile. Burada hem istihdam yaratıyor, ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de sosyal bir ortamla kadınlarımızın günlük hayata daha aktif katılımına öncü oluyoruz. Kooperatifin temellerinin atıldığı günden bu güne hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.