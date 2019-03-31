Didim’de sokak ortasındaki kavgada kan aktı

Aydının Didim ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın olay yerinde pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kavga eden kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

Olay; Efeler Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavga, laf atma tartışmasının yanlış anlaşılması sonucu meydana geldi. Yaşanan kavgada iki grup sokak ortasında sopalarla birbirlerine vurmaya başladı. Olay yerine gelen bir kişi ise pompalı tüfeği çıkardığı anda olaya müdahale eden Deniz Ç. (45) adlı kadın tüfekten çıkan kurşunla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şahıslar polis tarafından göz altına alınırken, yaralı kadının Didim’deki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.