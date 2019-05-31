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Didim’de sokak hayvanlarına ambulans alımı için iftar düzenlendi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Didim Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar için ambulans (HAYBULANS) kazandırmak amacıyla iftar yemeği düzenlendi.

31 Mayıs 2019 Cuma 08:08
Didim’de sokak hayvanlarına ambulans alımı için iftar düzenlendi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Didim Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar için ambulans (HAYBULANS) kazandırmak amacıyla iftar yemeği düzenlendi.


Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği ortaklığıyle düzenlenen iftar yemeğine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, oda başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri, Belediye meclis üyeleri, İngiliz hayvanseverler ile çok sayıda duyarlı vatandaş katıldı. Yemek öncesinde dua edilip, iftar açıldı. Yemeğin ardından kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.


Sokak hayvanlarına yönelik alınması planlanan ambulans için düzenlenen yemekte ilk olarak Didim Belediyesi Hayvan barınağı sorumlu veteriner hekimi Ali Karahallı bir konuşma yaptı. Karahallı “Bizler her zaman “satın alma sahiplen” anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizler barınakta hayvanları mutlu etmek için çalışıyoruz. Onlarında bakıma ve tedaviye ihtiyaçları var. Dünyayı paylaştığımız tek canlı onlar ve sadece barınağa getirilen hayvanları değil her kesimden gelen hayvanlara da sahip çıkıyoruz.”dedi. Karahallı slayt eşliğinde yaptığı sunumda ise barınağa yaralı olarak gelen hayvanların durumuyla ilgili bilgiler verirken, ayrıca barınağa katkı sağlanması noktasında yapılan etkinlikleri de anlattı.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da, düzenlenen etkinliğin bir farkındalık etkinliği olduğunu ifade edip, “Hayvanlar için alınması gereken bu ambulansı bir şekilde kazandırılır ama asıl amaç dikkat çekmek; bu durum basında da yer aldığında bu konuda duyarlı olanların da dikkatini çekeceğiz. Bizler bu içinde yaşadığımız dünyada hayatımızı paylaştığımız tek canlı onlar, ister sokakta, ister evde isterse barınakta ama onlar olmazsa olmaz” dedi.


Seçim döneminde vaat ettikleri Patiköy içinde Aydın BŞB ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Atabay, tahsis edilecek yere hayvanlar için büyük bir alan kazandıracaklarını belirtti.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise, sokak hayvanlarına yönelik bu tür bir adım atılmasının önemine değinerek; “Sokak hayvanlarımız için barınağımız gerekli adımlar atıyor. Bu konuda çabalarını görüyoruz. Bende 48 yaşında birisi olarak ilk kez bir hayvan sahiplendim, onu da Didim’de yaptım. Bu anlamda yapılan bu farkındalık etkinliğin kısa sürede amacına ulaşacağını düşünüyorum” dedi.


Etkinlikte son olarak Barınak gönüllülerinden Ali Coşkun, mevcut barınağın içinde durumla ilgili bilgiler verirken, alınması planlanan Hayvan ambulansıyla ilgili bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:08
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