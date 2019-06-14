Didim’de sokak hayvanları için yabancılardan 20 bin TL’lik bağış

Aydın’ın Didim ilçesinde, belediyeye ait hayvan barınağında kullanılmak üzere alınması planlanan hayvan ambulansı için ilçede yaşayan yabancılar topladıkları 20 bin TL’yi bağışladı.

Didim Belediyesi bünyesindeki Hayvan barınağında sokak hayvanları için kullanılması planlanan ve bu konuda çalışma başlatılan hayvan ambulansı (Haybulans) için her kesimdem destek geliyor. Bu kapsamda İlçede yerleşik olarak yaşayan yabancıların oluşturdukları grupları konuya duyarsız kalmadı. Chatty Chicks” ve “Didim Animal Fundraising” grupları düzenledikleri etkinliklerde elde ettikleri 20 bin TL’lik bağışı ambulans alımında kullanılması için Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teslim etti.

Başkan Atabay, yabancı uyruklu vatandaşlara sokak hayvanlarına karşı gösterdikleri bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederken, gruplar adına İngiliz vatandaşı Clare Baines’e teşekkür belgesi verdi.