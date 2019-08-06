Didim’de site sakinleri engelliler yararına bir araya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Konya Kültür Sitesi’nde 8 yıl önce bir grup gönüllünün başlattığı engelli vatandaşlara akülü araba alma etkinlikleri, bu yıl da gerçekleştirildi. Bu yıl sekizinci düzenlenen etkinlik ve kermesten elde edilecek gelir ve yardımlarla, engelli vatandaşlara akülü araç alınması hedefleniyor.

Didim’de bulunan Konya Kültür Sitesi sakinlerinden Cumhur Tuncay’ın öncülük ettiği grup, sekiz yıl öncesinde kermesler düzenledi. İlk yıl bir akülü sandalye alarak Didim ve Yöresi Engelliler Derneği’ne bağışladı. Sonraki yıllarda yeniden düzenlenen etkinliklerle toplam 20 akülü sandalye alınarak dernek yönetimi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine verildi. Geçen yıl ise yedincisi düzenlenen yaz kermesinde elde edilen gelirle beş akülü sandalye alınırken, bu araçlar düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine verildi. Bu yıl da sekizincisi düzenlenen yaz kermesi ve müzikli yemek organizasyonu ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü sandalye alınması hedeflendi.

Konya kültür sitesinde düzenlenen yemekli etkinlikte danslar ve halayların yanı sıra engelli genç Tuna’nın harika bateri gösterisi de büyük beğeni topladı. Gece sonunda düzenlenen açık artırma kampanyasında ise Site yönetimi tarafından “Mustafa Oscar” adı verilen sandalye üzerinde oturtulmuş engelli insan figürünü satın almak için bağışta bulundu. Mustafa Oscar’ı 200 dolar vererek sahip olan isim ise Didim’de emlak sektöründe çalışan Resul Yazıcı oldu. Ertesi sabah Gönüllülerin görev yaptığı kermeste site sakinlerince hazırlanan tatlı ve tuzlu yiyecekler ile hediyelik eşya ve giysi satışı yapıldı.

Etkinliği geleneksel hale getiren Konya Kültür Sitesi sakinlerine teşekkür eden Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, geleneksel hale gelen bu organizasyondan çok memnun olduklarını belirterek, bu sosyal etkinliğin 2012 yılında Cumhur Tuncay ile tanışmalarıyla başladığını ve daha sonra bütün Konya Kültür sitesi sakinleri ile bir aile olduklarını söyledi

Konya Kültür Sitesi Başkanı Ergün Ünüvar ise, site olarak geleneksel hale getirdikleri bu etkinlik sayesinde her sene mümkün olduğunca fazla akülü sandalye alabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Ünüvar, “Konya Kültür Sitesi, Didim’in en güzel sitelerinden biri olmanın yanında insanların aydınlık, medeni ve yardımsever özellikleri ile de öne çıkan bir site. Engelliler yararına yapılan etkinlikte herkes yardım yapabilmek için adeta yarıştı. ‘İşte insanlık bu’ dedirten bir tablo” diye konuştu.