0553 313 94 23

Didim’de silahlı tehdit olayının şüphelisi yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, silahlı tehdit olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi, suç aletiyle birlikte yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:51
Didim’de silahlı tehdit olayının şüphelisi yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, silahlı tehdit olayının şüphelisi olarak aranan bir kişi, suç aletiyle birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, önceki gece saat 05.00 sıralarında meydana gelen silahla tehdit olayına karışan şüpheli A.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan A.T., adli makamlara sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrikalı öğrenciler, kültürlerini SAÜ’de tanıttı
    1. Afrikalı öğrenciler, kültürlerini..
    2. Susun dünya Müslümanları
    3. 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu..
    4. Isparta’da uyuşturucu operasyonu
    5. Kaymakam Uzan: “Lütfen çocuklarınızın..
    6. Avustralya’da korkutan orman yangınları
    7. Okullar arası masa tenisi şampiyonası..
    8. Mustafa Esgin: “Türkiye’nin..
    9. Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları..
    10. Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo..
    11. Bakan Kurum, "Türkiye’de 6,7 milyon..
    12. Emekli öğrenci 5. üniversite diploması..
    13. Kars’ta telefon kablosu hırsızlığı..
    14. Bin 400 rakımda 2 metre kalınlıktaki..
    15. 580 saatlik görüntüleri inceleyen..
    16. Sason’da 97 aileye çilek bahçesi..
    17. (düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal..
    18. SpaceX'ten tarihi uçuş
    19. Bir devrin içyüzü
    20. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde..
    21. İstanbul Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    22. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    23. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    24. CHP-İYİ Parti-HDP Ankara adayı Mansur..
    25. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    26. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    27. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    28. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    29. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    30. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...