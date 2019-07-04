Didim’de sanayi esnafına yapı kayıt belgesi müjdesi

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan 75. Yıl Sanayi Sitesinin, vasıf sorununun çözülmesinin ardından Sanayi Sitesi Kooperatifi, İmar Yasasından faydalanarak 384 adet iş yerinin yapı kayıt belgesini aldı.

Didim’de daha önce mera konumunda olan ve ardından hazineye devredilen 75. Yıl Sanayi Sitesinin yer sorunu, Didim Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesine yapılan başvuruların ardından imar planları hazırlandı. İmar planlarının hazırlanması ve ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılmasının ardından Didim 75. Yıl Sanayi Sitesi kooperatifi üyeleri adına İmar yasasına başvurarak, 384 adet iş yerinin yapı kayıt belgesini aldı.

Didim 75. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Şahin, “Sanayi sitesi olan yer, mera’dan hazineye geçince bizde çalışmalarımız hızlandırdık. Son olarak ta çıkarılan İmar yasasına kooperatif olarak başvurduk.15038 ve 15039 parseldeki hazine adına kayıtlı 38 adadaki 384 adet iş yerinin yapı kayıt belgesini aldık.Bu belgelerin ücretlerini de kooperatif olarak üyelerimizden topladık ve ödemelerini yaptık. Tüm üyelerimize belgelerini dağıtıyoruz. Bundan sonraki süreçte tapunun alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.