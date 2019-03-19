0553 313 94 23

Didim’de saksıda kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, yaşadığı barakadaki saksıların içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

19 Mart 2019 Salı 13:51
Didim’de saksıda kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, yaşadığı barakadaki saksıların içerisinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde H.H.C.’nin ikamet olarak kullandığı barakada yapılan aramada 2 adet saksıya ekilmiş vaziyette 4 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, Hint keneviri tohumu ve paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. H.H.C., hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gerekli adlim işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fen liselerinin satrançta yıllardır devam eden başarısını bu kez imam hatip lisesi kazandı
    1. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    2. Dündar’dan gönül yolculuğu
    3. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    4. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    5. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    6. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    7. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    8. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    9. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    10. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    11. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    12. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    13. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    14. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    15. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    16. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    17. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    18. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    19. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    20. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    21. Hisar, Bursa’nın Açık Panoramik Müzesi..
    22. Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    23. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    24. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    25. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    26. Doğudaki askerlerin kabusu oldu!..
    27. BTP’li Özkar’dan domates vaadi
    28. Selahattin Demirtaş cezaevinden mi..
    29. Bakan Dönmez: “Jeotermal kaynakların..
    30. İstanbul'da utandıran görüntü!..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı