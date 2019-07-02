0553 313 94 23

Didim’de protokol ve basın bir araya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, protokolü ile basın mensuplarının her ay düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:34
Didim’de protokol ve basın bir araya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, protokolü ile basın mensuplarının her ay düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı.


Didim’de geçtiğimiz yıllarda İlçe protokolü ile gazetecilerinin dönüşümlü olarak düzenlediği aylık kahvaltı etkinliği yeniden başladı. Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği ilk etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutan vekili Ali Uçar, Didim Çalışan Gazeteciler cemiyeti başkanı Bahri Yaba ile cemiyet üyesi basın mensupları katıldı.


Etkinliğin açılışında konuşan Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanı Bülent Eser, geçen hafta işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığını belirterek, cemiyetin yeni başkanının Bahri Yaba olduğunu duyurdu. Eser Didim’de daha önceki yıllarda düzenlenen etkinliğin yeniden başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, katılım sağlayan ilçe protokolüne de teşekkür etti.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de bu etkinliğin yeniden başlamasının talebi sonrasında yaz döneminde her ay basınla bir araya geleceklerini belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.Kahvaltı sonrasında ilçe gündemine ilişkin konularda fikir alış verişinde bulunuldu.


Samimi ortama gerçekleşen kahvaltı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:34
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moody's'ten Brexit açıklaması:
    1. Moody's'ten Brexit açıklaması:
    2. İhvan'ın üst düzey isimlerinden! İki..
    3. Türkiye şampiyonasında derece elde..
    4. 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve..
    5. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi..
    6. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında..
    7. Her gün kişniş tüketmek için onlarca..
    8. Gercüş’te yılanların dansı
    9. Almanya'da Müslümanların çatı..
    10. Hırsız sandı, sapık çıktı
    11. Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine..
    12. (Özel) Okul bahçesini festivalde açık..
    13. Didim’de protokol ve basın bir araya..
    14. Gaziantep’ten 6 ayda 3.6 milyar dolar..
    15. Aydın Tabip Odası’ndan Madımak..
    16. Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü
    17. İranlı bakandan otomobil üreticilerine..
    18. Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    19. Maltepeli minikler seyyar oyun..
    20. İhsan Şenocak'tan Meclis'e çağrı:..
    21. Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş..
    22. Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli..
    23. İngiliz parlamenterlerden AB'yi..
    24. İran devlet televizyonuna "Petrol..
    25. Bisikletle yaşlı adama böyle çarptı!..
    26. Sokak hayvanları için kısırlaştırma..
    27. Esenyurt’ta sahte polislerden gasp
    28. Adıyaman’da kan bağışlarında düşüş..
    29. Yorgun ve bitkin vaziyetteki ebabil..
    30. Hukukta arabulucuların görevi nedir?..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız