Didim'de otluk alanda yangın İtfaiye ekipleriyle vatandaşların kova ve küreklerle müdahale ettiği yangında 40 dönümlük alan zarar gördü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mevkideki otluk alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Hisar Mahallesi Akarkuyu mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Vatandaşlar da su dolu kovalarla ve küreklerle itfaiye ekipleriyle yangına müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında, yaklaşık 40 dönüm otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

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