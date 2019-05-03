Didim’de okullar eserlerini sergiledi

Aydın’ın Didim ilçesinde, milli eğitim müdürlüğü organizasyonunda ilçedeki tüm okullarda yıl boyunca yapılan eserleri sergiledi.

Didim kent meydanında yapılan serginin açılışına Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, Didim ilçe milli eğitim müdürü Recep Akdemir, kurum müdürleri, oda başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesinde halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

Açılış öncesinde konuşan Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay öğrencilerin bu tür eserler sergilemesinin önemli olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman eğitim camiasının yanında oldukları mesajını verdi.

Didim kaymakamı Mehmet Türköz ise Okullarda öğrencilerin artık yenilikçi özelliklerinin ortaya çıkarıldığını belirterek “Eskiden derlerdi başımız icat çıkarmayın ama şimdi çıkarın ne varsa aklınızda ortaya koyun; bugün bu eserlerin sergilenmesi de gelecek açısından önemli ve gerekli, biz bu noktada her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilerek öğrenciler yaptıkları eserler yerinden görüldü ve bilgiler alındı.