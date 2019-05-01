Didim’de okul yararına lahmacun günü düzenlendi
Didim Yalıköy İlk ve Ortaokulu okul aile birliği tarafından, okul yararına geleneksel lahmacun günü etkinliği düzenledi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:59
Didim Yalıköy İlk ve Ortaokulu okul aile birliği tarafından, okul yararına geleneksel lahmacun günü etkinliği düzenledi.
Okul bahçesinde yapılan etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim ilçe milli eğitim müdürü Recep Akdemir, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve Yalıköy sakinleri katıldı.
Etkinlikte konuklara lahmacun ve ayran ikram edildi. Etkinlikten elde edilen gelirin, okulun ihtiyaçları için kullanılacağı bildirildi. Okulda ayrıca öğrencilerinin hazırladığı sergi açılırken, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler de sahnelendi.
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