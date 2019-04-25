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Didim’de “Kucaklaşma zamanı” projesinin ilk değerlendirmesi yapıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Kent Konseyi öncülüğünde Didim Kaymakamlığı, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlatılan “Kucaklaşma Zamanı Projesi” ara değerlendirme ödülleri törenle verildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
Didim’de “Kucaklaşma zamanı” projesinin ilk değerlendirmesi yapıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Kent Konseyi öncülüğünde Didim Kaymakamlığı, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlatılan “Kucaklaşma Zamanı Projesi” ara değerlendirme ödülleri törenle verildi.


Projenin paydaşlarından olan Didim Valiler ilkokulunda yapılan törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Kent Konseyi başkanı Osman Ayyıldız İlçe milli eğitim müdürü Recep Akdemir, Valiler ilkokulu müdürü Şakir Kır, Akbük Nurullah Kocabıyık ilkokulu İbrahim Karamanlıoğlu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Törende ilk konuşan Didim Kent Konseyi başkanı Osman Ayyıldız projede iki okulun yer aldığını belirterek “Bu okullardan alacağımız sonuçlarla gelecek yıl bunu geniş çapta yapma düşüncemiz var. 111 öğrencimiz Valiler’den 101 öğrencimizde Nurullah kocabıyık okulundan katıldı. Amacımız çocuklarımızın bu iletişim çağında birebir ve aile ilişkilerini unutmadan yol almalarıdır. Buna altyapı hazırlamaktı. Hedefimiz buydu; katılan öğrencilerimiz teşekkür ediyorum.Bu noktada velilerimizde buna katkı sundu.”dedi.


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “bu projenin adı kucaklaşma zamanı, teknoloji çağındayız ve ona bağımlıyız. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarmak için bu çalışmayı yaptık. Bu projeyi bir yaşam felsefesi olarak kalmasını sitiyoruz. Aileleriniz, akrabalarınız ve komşularınızla bir arada olmanızı istiyoruz. Tabii ki teknoloji olacak ama sokaklarda güzel, aile ortamı da güzel hayatın içinde olmanızı istiyoruz. 212 öğrenciyle başladık, inşallah seneye tüm öğrencilerimizde bu işin içinde olur.”dedi.


Konuşmaların ardından 212 öğrenci adına sembolik olarak bazı öğrencilere ödül olarak kitap ile fidan hediye edildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 12:56
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