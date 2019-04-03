Didim’de kesin sonuçlar açıklandı

Didim İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart mahalli idareler seçim sonuçlarını açıkladı. Didim’de başkanlığı CHP adayı ve mevcut başkan A. Deniz Atabay kazanırken,Belediye meclis üyeliğinde ise Millet ittifakı 16, Cumhur ittifakı ise 9 meclis üyeliği kazandı.

31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları Didim ilçe seçim kurulunca açıklandı. Buna göre Didim’de Aydın Büyükşehir belediyesi ile Didim belediye başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısında da farklılık olduğu görüldü. Buna göre Didim’de Aydın BŞB seçimleri için 194 sandıkta 63.272 seçmenden 49.254 seçmen sandığa giderken, 1.038 oy geçersiz sayıldı.Oy kullanan 48. 216 seçmenden ise mevcut Aydın BŞB başkanı ve Millet ittifakının CHP’li büyükşehir belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu 29.569, Cumhur ittifakının adayı AK Partili Mustafa Savaş 17.644, SP adayı Fatih Karahan 312, BTP adayı Abdullah Bezci 69, TKP adayı İrfan Ertel 166, VP adayı Yalçın büyükdağlı 192 ve DSP adayı Süleyman Hışıroğlu 264 oy aldı.

Didim belediye başkanlığı seçimi ise mevcut belediye başkanı ve Millet ittifakının adayı CHP’li adayı A. Deniz Atabay kazandı. Buna göre 194 sandıkta 63.272 seçmenden 49.245 seçmen sandığa giderken, 1256 oy geçersiz sayıldı. 47.993 seçmen oyları kabul edilirken buna göre mevcut belediye başkanı ve Millet ittifakının adayı CHP’li adayı A. Deniz Atabay 26.866,Cumhur ittifakının AK Partili belediye başkan adayı Mümin Kamacı 19.816, SP adayı Kadir Uşar 348, BTP adayı Hüseyin Güven 84, VP adayı Deniz Peşken 147, DSP adayı Reyhan Güner 598, alırken bağımsız adaylarından Muhammet Candan 85, Erinç Çümen ise 49 oy aldı.

Didim belediye meclis üyeliği seçimlerinden ise 194 sandıkta 63.272 seçmenden 49245 seçmen oy kullanırken 1246 oy geçersiz sayıldı. 47.999 seçmenden ise Millet ittifakının meclis üyesi listesi 25.130, Cumhur ittifakının meclis üyesi listesi 18.368, SP 551, TKP 147, VP 131, BBP 149, HDP 2944 ve DSP 579 oy aldı.

Buna göre; Millet ittifakının 13+3 (kontenjan) toplamda 16 meclis üyesi çıkarırken, Cumhur ittifakı ise 9 meclis üyeliği kazandı.

Millet ittifakı meclis üyeliği listesinden şu isimler yer aldı; “ Kontenjan; Celalettin Erol, Zeynel Şener, Vefa Berk Tezsezener. Mevcut meclis listesi; Ahmet yılmaz, Yusuf Deveci Ali Çağlar, Sevinç Karataş, Mustafa Yarmacı, Tahsin Kurt, Muammer Kanat, Cengiz Kızıldağ, Ceren Turan, Sinan Yalçın, Gül Ülker, Ersan Kara ve Kesim Küsmez”

Cumhur ittifakı meclis üye listesi “ Ramazan Özalp, Eda Yücel İlhan, Şakir Saruhan, Mevlüt Kandil, Cemal Engil, Yakup Şencan, Erdinç Ülker, Metin Çakır ve Mehmet Tekdemir”