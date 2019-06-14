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Didim’de karne sevinci

2018-2019 eğitim-öğretim yılı sona ermesiyle dolayısıyla, Didim ilçesindeki okullarda karne töreni düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:48
Didim’de karne sevinci

2018-2019 eğitim-öğretim yılı sona ermesiyle dolayısıyla, Didim ilçesindeki okullarda karne töreni düzenlendi.


Selçuk Özsoy Ortaokulu’nda düzenlenen törene katılan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, öğrencilere karnelerini dağıtırken ilçe genelinde10 bin 957 öğrenci karne sevinci yaşadı.


Didim’deki 41 okulda eğitim öğretim gören toplam 10 bin 957 öğrenci, karnelerine kavuşarak 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. İlçedeki her okulda karne töreni düzenlenirken, karnelerini alan öğrenciler mutluluklarını velileriyle paylaştı. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, ilçedeki eğitim kurumlarından Selçuk Özsoy Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı.Tüm öğrencileri tebrik ederek, eğitim-öğretim yaşamlarında başarılar dileyen,Kaymakam Türköz, Öğrencilere yaz aylarında kitap okuma başta olmak üzere, çeşitli sportif faaliyetlere katılma tavsiyesinde bulundu.Bu yıl ilk kez birinci sınıflar karne sevinci yaşarken, öğrencilerin sevinçleri velilerde ortak oldu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:48
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