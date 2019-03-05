Didim’de kadın girişimciler mahallerini yönetmeye hazırlanıyor

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, kadın girişimci muhtar adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Didim merkez Efeler Mahallesi muhtarı adayı Emine Eroğlu ile Fevzipaşa Mahallesi muhtarı adayı Ayşe Tahim Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Kahveci Nihat Özçelik’i mekanın da ziyaret ederek mahallerin de yer alıp hizmet veren esnafları hakkında bilgi aldılar.

Didim Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, ilçede odaya kayıtlı 2 bine aşkın küçük, orta ve büyük ölçekte esnaf olduğunu ifade etti.

Didim merkez Efeler Mahalle Muhtarı Adayı Emine Eroğlu, bir kadın girişimci olarak yaşadığı mahallenin sorunlarını yakinen bildiklerini, muhtar adayı olduğu mahallesi ile ilgili önemli projelerin olduğunu ifade ederek, mahalle sakinlerine ulaşarak anlatmaya çalıştığını belirtti.

Yaşadığı mahallenin dağınık yerleşim alanı nedeniyle çoğu hizmetlerden mahrum kaldığını savunan Didim Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Adayı Ayşe Tahim Öztürk ise üretici bir çiftçi ailenin kızı olduğunu ifade ederek, zeytin üreticisi olduğunu, Akbük koyunda yer alan mahalle sınırları içinde bulunan Adanan Menderes Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu öğrencilerin öğrenim gördüğünü, mahalle sakinlerinde çoğunluğunu yazlıkçıların oluşturduğu yarı göçer nedeniyle sık sık sorunların yaşadığını belirtti.

Bir turizm ilçesi olan Didim de her geçen gün kadın mahalle muhtar adayı sayısın da artış olduğu kaydedildi.