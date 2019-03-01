Didim’de kadın cinayeti Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki kadın, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu.

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki kadın, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu.Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Dilek A., bilinmeyen bir nedenden dolayı Orhan İ. ile tartıştı. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada silahına davranan Orhan İ., Dilek A.’yı sırtından tabancayla iki el ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan İ. olay yerinde polislerce göz altına alınırken, ağır yaralı Dilek A. Didim Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardındanAydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Dilek A. Hayatını kaybederken, göz altına alınan Orhan İ.’de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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