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Didim’de kaçak yapıların yıkımı kısa sürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde, İlçe Kaymakamlığının oluru ile Fevzi Paşa Mahallesinde bulunan ruhsatsız ve kaçak olarak kıyı şeridine yapılan barakalar ve kulübeler Didim Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:06
Didim’de kaçak yapıların yıkımı kısa sürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde, İlçe Kaymakamlığının oluru ile Fevzi Paşa Mahallesinde bulunan ruhsatsız ve kaçak olarak kıyı şeridine yapılan barakalar ve kulübeler Didim Belediyesi ekiplerince yıkıldı. 2 iş yerinin yıkımının ardından işletme sahiplerince yağpılan başvuruyu değerlendiren Aydın 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.


Didim’de kıyı şeridi olan Fevzi Paşa Mahallesinde yer alan eğlence mekanlarına ait barakalar ve kulübeler bir kısmı yıkıldı. Didim Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün yazısıyla 3180 ada 3 ve 4 parsellerde yer alan kaçak ve ruhsatsız baraka ve kulübeler Kıyı kanuna muhalefet ve Gecekondu yasasının 18. maddesi gereğince yıkım kararı alındı. Karar 9 Temmuz 2019 tarihinde işletme sahiplerine tebliğ edilirken işletmelere tahliye için bir hafta süre verildi. 1 haftalık sürenin dolmasının ardından Didim Belediyesi ekipleri yıkım için sabah saatlerinde iş makineleriyle bölgeye geldi. Bölgede güvenlik amacıyla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri de hazır bulundu.



İşletme sahiplerine izinsiz yapılardaki alet, ekipman ve malzemelerini boşaltmasına için kısa süreli izin verilirken ardından yıkım işlemine geçildi. İş makinesiyle yıkım yapılırken yıkım işlemi esnasında işletme sahipleri ve çalışanlarla zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı.


Yıkım esnasında çevredeki vatandaşlar ile tatilciler meraklı gözlerle olan biteni izledi. Yıkım çalışmaları kapsamında iki işyerinin yıkımın gerçekleşmesinin ardından üçüncü işyeri yıkımı esnasında bölgedeki işyeri sahiplerinin Aydın 1. İdare mahkemesine başvurduğu yürütme durdurma kararı Belediye ekiplerine iletildi.


Mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararının Didim Belediyesine iletildiği öğrenilmesinin ardından yıkım işlemleri durduruldu.



Süreçle ilgili basın mensuplarına değerlendirme yapan İşletme sahiplerinden Tuğrul Bilikser, “9 Temmuz karar bize tebliğ edildi. 16 Temmuz’a kadar süre verildi. Biz bunla ilgili hukuki süreci başlattık Aradaki 3 günlük tatil nedeniyle süre daraldı. Biz UYAP üzerinden 13 Temmuz’da idare mahkemesine başvuru yaptık. Çevre müdürlüğündeki ıslak imzalı yazıyı sabah götürdük. Sabah yıkım ekiplerine yürütmeyi durdurma kararı için başvurduğumuz ve yıkımın yapılmamasını rica ettik ama arkadaşlar Kumsal Beach ile Sahte Cennet’in bir kısmını yıktılar. İki yerin yıkımını bitirdiler. Sezon ortasında işletmecileri böylesine zarar sokmanın yakışığı kalmadı. Şu an durdurma kararı aldık ve yıkım durmuş durumda; kararı Didim Belediyesi hukuk bölümünü ilettik. Bu karar sadece başvuru sahiplerini mi yoksa tüm 3180 ada 4 parseli mi kapsadığını belediye avukatları karar verecek. Bunun hepsini kapsaması lazım çünkü biz tüm işletmeler için bu başvuruyu yaptık.”dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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