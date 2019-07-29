Didim’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde çok miktarda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde çok miktarda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre;Didim Kom Grup Amirliği Ekiplerince; yapılan çalışmalar neticesinde 13 şişe bandrolsüz votka, 5 litre su bidonu içerisinde votka, 2 adet sahte yapıştırılmamış viski badrolü, 1 adet şişe kapatma aparatı, 2 fişek daralı ağırlığı 1.28 gram metamfetamin maddesi, 1 paket kibrit kutusunda daralı ağırlığı 13.73 gram esrar maddesi, 3 adet değişik markalarda kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.A. ve H.A. isimli şüpheliler hakkında 5607 SKM’ den işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.