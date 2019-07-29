Didim’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde çok miktarda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde çok miktarda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre;Didim Kom Grup Amirliği Ekiplerince; yapılan çalışmalar neticesinde 13 şişe bandrolsüz votka, 5 litre su bidonu içerisinde votka, 2 adet sahte yapıştırılmamış viski badrolü, 1 adet şişe kapatma aparatı, 2 fişek daralı ağırlığı 1.28 gram metamfetamin maddesi, 1 paket kibrit kutusunda daralı ağırlığı 13.73 gram esrar maddesi, 3 adet değişik markalarda kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.A. ve H.A. isimli şüpheliler hakkında 5607 SKM’ den işlem yapıldı.
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