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Didim’de ‘İngiliz Pazarı’ kapatıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, İngiliz vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altınkum Palabıyık mevkiinde kurulan “İngiliz Pazarı” kontrolsüz büyüdüğü gerekçesiyle kapatıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
Didim’de ‘İngiliz Pazarı’ kapatıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, İngiliz vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altınkum Palabıyık mevkiinde kurulan “İngiliz Pazarı” kontrolsüz büyüdüğü gerekçesiyle kapatıldı.



İlçede her Pazar günü sabahın erken saatlerinde kurulan İngiliz sergi pazarında, ikinci el elektronik eşyadan alın kıyafetten ayakkabıya, gaz lambasından radyolara, el işlemelerinden kaset aksesuar eşyasına kadar birden çok çeşitli ürünleri sergi alanın da tatilini Didim’de geçiren vatandaşlarca sergi yoğun ilgi görüyordu.


İkinci el eşya satıcısı Hasan Vakoğlu’da , her pazar sabah ezanına yakın saat 05.00 kurulan İngiliz sergi pazarın geniş bir cadde üzerinde kurulduğunu, fiziki imkanların yetersiz olduğunu belirterek, ilgi gören sergi alanın da tuvalet ile dinlenme alanların olmadığını, yetkililerce bu sergi alanın daha sağlıklı bir alana kurulması ve haftada bir gün değil iki gün kurulacak şekilde imkanların sağlanmasını tüm sergi açan vatandaşlarca talep edildiği, taleplerin yerine getirilmediğini savunarak Didim Belediyesince serginin kontrolsüz büyüdüğü gerekçesiyle kapatıldığını ifade etti.


İkinci el işi meslek olarak yapıp sokak sokak gezerek eşyaları toplayanın olduğu gibi evinin bir köşesinde duran ve kullanılmayan eşyaları pazara getirip satan da olduğunu ifade eden Vakoğlu, açılan sergi pazarı müşterilerine nostaljik anlar yaşattığını, kimi para kazanmak için kimi hobi için başladığı bu işi bırakmak istemediklerini belirterek, alıcının da satıcının da çoğu zaman kendinden bir şeyler bulduğunu ‘İngiliz Pazarın’ daha uygun bir alanda açılmasını için tüm sergiciler bir araya gelerek mücadele edeceklerini, yetkililerin konuya duyarlı olmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
  1. sergi

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