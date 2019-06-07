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Didim’de iki ölü Caretta caretta bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde bağlı Akbük Mahallesinde ölü halde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.

07 Haziran 2019 Cuma 14:54
Didim’de iki ölü Caretta caretta bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde bağlı Akbük Mahallesinde ölü halde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.


Edinilen bilgiye göre; Didim’e bağlı akbük mahallesinde açıklarında botlarıyla balık avına çıkan Mustafa ve Talat Sertçelik su yüzeyinde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa fark etti. Botlarıyla kaplumbağaların yanına giden iki balıkçı kaplumbağaların misinaya dolaştıklarını fark etti. İki kaplumbağanın birinin öldüğünü fark eden balıkçılar diğerinin yaşandığını düşünerek kaplumbağaları botlarına aldılar. Yapılan tespitte iki kaplumbağanın da öldüğünü belirleyen balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. Kıyıya çıkartılan iki Caretta caretta cinsi kaplumbağa misinalardan dolayı yaşamlarını kaybettiği tespit edildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:54
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