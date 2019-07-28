Didim’de iki ayrı operasyonda 66 kaçak göçmen yakalandı Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 66 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 66 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk operasyonda, Didim Tekağaçburnu mevkiinde lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 Suriye, 2 Irak vatandaşı olmak üzere 31 düzensiz göçmen Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yakalandı. İkinci operasyonda yine aynı bölgeden yasa dışı yollarla lastik bot ile yurt dışına kaçmak isteyen, 9 Suriye, 17 Filistin ve 9 Irak vatandaşı toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda toplam 66 düzensiz göçmen yakalanarak Didim Limanı’na götürüldü. Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

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