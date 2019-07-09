Didim’de hırsızlık şüphelileri yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık olayının failleri iki şüpheli gözaltına alındı.09 Temmuz 2019 Salı 10:40
Aydın’ın Didim ilçesinde, evden hırsızlık olayının failleri iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi “Evden Hırsızlık” olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yapılan çalışmada çalınan elektrikli bisiklet, LCD televizyon, matkap ve tamir takım çantası ele geçirildi. Olayla ilgili olarakH.S. ve H.C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
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